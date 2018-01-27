Видео: как спасают человека, провалившегося под лед

Руководитель патрульной группы морских спасателей таллиннского кордона Департамента полиции и погранохраны Армин Пууст говорит, что при спасении упавшего в ледяную воду человека очень важно быстро действовать: «Человек за пару минут в ледяной воде становится обессиленным и не может больше ни держаться за край льда, ни подтянуть себя на лед».

Пууст объясняет, что у спасателей для спасения человека есть около десяти минут. Хотя каждая спасательная операция уникальна, есть основная стратегия для подобных случаев. «Спасатель направляется к нуждающемуся в помощи, а два других спасателя вытаскивают их», - добавляет Пууст.

Страж правопорядка Марге Кохтла говорит, что в осенний период лед должен быть минимум 10 сантиметров в толщину, а для передвижения на машине — свыше 20 сантиметров.