Студия Postimees: тот самый Кубитс вновь берется за дело. После России все едут в Грузию! 12.30!
29 января 2018 г., 0:34
Неугомонный коммуникатор, организатор акций народной дипломатии Меэлис Кубитс, отправляющий чартерные самолеты и поезда в Одессу, Ереван и Санкт-Петербург, не унимается. Инициатор проекта «1000 эстонцев в Петерубрге» решил устроить новый вояж – на этот раз в Грузию, заодно охватив и Ереван.
Что он опять пытается доказать? Известный эстонский пиарщик, организатор проектов культурной дипломании Меэлис Кубитс – гость студии Postimees.
Смотрите прямой эфир в 12.30!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.