Студия Postimees: тот самый Кубитс вновь берется за дело. После России все едут в Грузию!

Неугомонный коммуникатор, организатор акций народной дипломатии Меэлис Кубитс , отправляющий чартерные самолеты и поезда в Одессу, Ереван и Санкт-Петербург, не унимается. Инициатор проекта «1000 эстонцев в Петерубрге» решил устроить новый вояж – на этот раз в Грузию, заодно охватив и Ереван.