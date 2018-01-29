понедельник, 29 января 2018 г.
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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

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  • Студия Postimees: тот самый Кубитс вновь берется за дело. После России все едут в Грузию!

Студия Postimees: тот самый Кубитс вновь берется за дело. После России все едут в Грузию! 12.30!

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Неугомонный коммуникатор, организатор акций народной дипломатии Меэлис Кубитс, отправляющий чартерные самолеты и поезда в Одессу, Ереван и Санкт-Петербург, не унимается. Инициатор проекта «1000 эстонцев в Петерубрге» решил устроить новый вояж – на этот раз в Грузию, заодно охватив и Ереван. 

Что он опять пытается доказать? Известный эстонский пиарщик, организатор проектов культурной дипломании Меэлис Кубитс – гость студии Postimees. 

Смотрите прямой эфир в 12.30!

  • Кубитс не раз повторял, что берется за гражданские инициативы, когда у него накипает в душе. Почему после России – в Грузию? 
  • Правительства меняются, а народная дипломатия по-прежнему остается востребованной. В чем причина?
  • Что мешает развитию отношений и живому общению между людьми?
  • Кульминацией акции «Все любят Грузию» станет выступление Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) в Тбилиси и Батуми. Оркестр также выступит и в Ереване. Как формируется маршрут и культурная программа?
  • Кто отправится с Кубитсом в Грузию в июне 2018 года?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.  

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