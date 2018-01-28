Из-за погодных условий в Вильянди пришлось отложить важное мероприятия

Планировавшийся на воскресенье на Вильяндиском озере десятый конькобежный марафон Мульгимаа отложен из-за теплой погоды, сообщили BNS его организаторы.
В субботу вечером требовалось оценить состояние льда после того, как в течение 24 часов держалась теплая погода и шел дождь. На предназначенной для марафона пятикилометровой ледовой дорожке появились многочисленные лунки.
"Толщина лдьда по всей протяженности дорожки составляет от 13 до15 сантиметров, однако опасность представляют многочисленные и заполненные водой лунки, которые за последние сутки увеличились до 30 см в диаметре. Как участники, так и зрители конькобежного праздника на льду Вильяндиского озера должны находиться в безопасности, но на сегодня у нас уверенности в этом нет",- пояснил мастер по устройству дорожки Микк Михкель Ваабель.
"Прогноз погоды на следующую неделю обещает желательную морозную погоду, и мы надеемся, что следующее воскресенье будет благоприятне",- сказал главный организатор марафона Кристьян Кивистик.
Ледовый марафон надеются провести при первой возможности, когда это позволит состояние льда. Время проведения выяснится в течение наступающей недели, участники будут оповещены по электронной почте или через СМИ.
Для участия в марафоне зарегистрировались более 280 человек. Планировалось, что можно будет пробежать на коньках по двум дистанциям в 10 и 30 км, обе дистанции размечались на пятикилометровой дорожке, достаточно широкой, чтобы вместить всех желающих.