Из-за погодных условий в Вильянди пришлось отложить важное мероприятия

В субботу вечером требовалось оценить состояние льда после того, как в течение 24 часов держалась теплая погода и шел дождь. На предназначенной для марафона пятикилометровой ледовой дорожке появились многочисленные лунки.

"Толщина лдьда по всей протяженности дорожки составляет от 13 до15 сантиметров, однако опасность представляют многочисленные и заполненные водой лунки, которые за последние сутки увеличились до 30 см в диаметре. Как участники, так и зрители конькобежного праздника на льду Вильяндиского озера должны находиться в безопасности, но на сегодня у нас уверенности в этом нет",- пояснил мастер по устройству дорожки Микк Михкель Ваабель.

"Прогноз погоды на следующую неделю обещает желательную морозную погоду, и мы надеемся, что следующее воскресенье будет благоприятне",- сказал главный организатор марафона Кристьян Кивистик.

Ледовый марафон надеются провести при первой возможности, когда это позволит состояние льда. Время проведения выяснится в течение наступающей недели, участники будут оповещены по электронной почте или через СМИ.