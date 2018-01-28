Неожиданно: назван самый большой расход для владельцев автомобилей

Союз автомобилистов подсчитал, сколько стоит владение и использование личного автомобиля. Согласно этим подсчетам, содержание, например, Шкоды или Фольксвагена стоимостью от 20 до 30 тысяч евро обходится в 6 тысяч евро в год.

Как отмечает руководитель пресс-службы Союза автомобилистов Юкка Толванен, на удивление многие автомобилисты считают расходы на топливо ключевыми. Однако, по словам Толванена, самый большой расход при содержании автомобиля - его понижение в цене. Стоимость новой машины стремительно падает после первых месяцев эксплуатации.