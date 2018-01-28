Избран новый председатель Партии народного единства

"Согласно конституции Эстонии, наша главная цель — сохранение эстонского народа и языка", — сообщил в пресс-релизе Раудсепп. По его словам, партия считает актуальной задачей сохранение эстонского народа и языка и считает традиционную семью основой общества.

"Партия народного единства стала пионером в эстонской политике, избрав лидером человека из народа, человека из реальной жизни, — заявила четыре года руководившая партией Кристийна Оюланд. — Надеюсь, что наши люди смогут вернуть веру в то, что политика — это не только разделенная власть на Тоомпеа. Паво — закаленный жизнью человек, честный, прямой и обладающий хорошим чувством юмора".