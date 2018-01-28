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"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

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Избран новый председатель Партии народного единства

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Паво Раудсепп.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Партия народного единства (RÜE) на состоявшемся в субботу пленуме избрала новым председателем олимпийца Паво Раудсеппа.

"Согласно конституции Эстонии, наша главная цель — сохранение эстонского народа и языка", — сообщил в пресс-релизе Раудсепп. По его словам, партия считает актуальной задачей сохранение эстонского народа и языка и считает традиционную семью основой общества.

"Партия народного единства стала пионером в эстонской политике, избрав лидером человека из народа, человека из реальной жизни, — заявила четыре года руководившая партией Кристийна Оюланд. — Надеюсь, что наши люди смогут вернуть веру в то, что политика —  это не только разделенная власть на Тоомпеа. Паво — закаленный жизнью человек, честный, прямой и обладающий хорошим чувством юмора".

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