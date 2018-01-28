Защитница мемориала Маарьямяэ вступила в ряды соцдемов
28 января 2018 г., 12:35
Историк архитектуры Карин Паулус, недавно назвавшая мемориал Маарьямяэ лучшим произведением ландшафтной архитектуры Эстонии, стала членом Социал-демократической партии (СДП), передает rus.err.
Как выяснил портал rus.err.ee, Паулус была внесена в Коммерческий регистр как член СДП 25 января. Ранее 42-летняя Паулус не состояла ни в одной из партий.
В начале января Паулус ответила на высказывание министра юстиции Урмаса Рейнсалу о том, что советский мемориал Маарьямяэ могут частично демонтировать.
"Честно говоря, я была просто шокирована, поскольку на мой взгляд, это самое лучшее произведение эстонской ландшафтной архитектуры, – сказала Паулус в утренней радиопередаче "Vikerhommik".