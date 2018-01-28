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Защитница мемориала Маарьямяэ вступила в ряды соцдемов

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Логотип Социал-демократической партии Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet

Историк архитектуры Карин Паулус, недавно назвавшая мемориал Маарьямяэ лучшим произведением ландшафтной архитектуры Эстонии, стала членом Социал-демократической партии (СДП), передает rus.err.

Как выяснил портал rus.err.ee, Паулус была внесена в Коммерческий регистр как член СДП 25 января. Ранее 42-летняя Паулус не состояла ни в одной из партий. 

В начале января Паулус ответила на высказывание министра юстиции Урмаса Рейнсалу о том, что советский мемориал Маарьямяэ могут частично демонтировать.

"Честно говоря, я была просто шокирована, поскольку на мой взгляд, это самое лучшее произведение эстонской ландшафтной архитектуры, – сказала Паулус в утренней радиопередаче "Vikerhommik".

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