Защитница мемориала Маарьямяэ вступила в ряды соцдемов

Как выяснил портал rus.err.ee, Паулус была внесена в Коммерческий регистр как член СДП 25 января. Ранее 42-летняя Паулус не состояла ни в одной из партий.

В начале января Паулус ответила на высказывание министра юстиции Урмаса Рейнсалу о том, что советский мемориал Маарьямяэ могут частично демонтировать.