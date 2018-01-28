В Петербурге перед акцией Навального изменили маршруты транспорта - никто не едет на площадь Пролетарской Диктатуры

Об изменении маршрутов рассказал активист Арсений Веснин. На подходах к Смольному - автозаки. Их, впрочем, не так много, как в Москве, где забастовка намечена в форме прогулки по Тверской улице.

Информацию об изменении маршрутов транспорта в Петербурге подтверждает TJ на основе данных сервиса "Яндекс.Транспорт".

"Фонтанка" сообщает, что силовикам не чужды и новые технологии: сотрудники Центра "Э" в воскресенье вступили в оппозиционные чаты и разослали там сообщения о запрете акции.