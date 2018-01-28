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  • В Петербурге перед акцией Навального изменили маршруты транспорта - никто не едет на площадь Пролетарской Диктатуры

В Петербурге перед акцией Навального изменили маршруты транспорта - никто не едет на площадь Пролетарской Диктатуры

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Алексей Навальный.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

В Петербурге перед инициированной политиком Алексеем Навальным "забастовкой избирателей" изменили маршруты транспорта. Автобусы едут в объезд площади Пролетарской Диктатуры, куда оппозиционер накануне призывал прийти сторонников бойкота, передает newsru.

Об изменении маршрутов рассказал активист Арсений Веснин. На подходах к Смольному - автозаки. Их, впрочем, не так много, как в Москве, где забастовка намечена в форме прогулки по Тверской улице.

Информацию об изменении маршрутов транспорта в Петербурге подтверждает TJ на основе данных сервиса "Яндекс.Транспорт".

"Фонтанка" сообщает, что силовикам не чужды и новые технологии: сотрудники Центра "Э" в воскресенье вступили в оппозиционные чаты и разослали там сообщения о запрете акции.

К бойкоту выборов и забастовке политик начал призывать после того, как его не зарегистрировали кандидатом в президенты из-за наличия судимости. Акции - разрешенные и несанкционированные - проходят в десятках городов России. В некоторых городах зафиксированы единичные задержания - в основном в автозаки забирали организаторов. Прямой эфир на канале "Навальный LIVE" с отчетом о ходе "забастовки избирателей" смотрят более 50 тысяч человек.

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