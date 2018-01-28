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В Пскове снова будут рекламировать эстонское образование

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Псков. Иллюстративное фото.

ФОТО: Enn Hallik

В воскресенье, 4 февраля, в рамках ставшего уже традиционным Дня эстонского образования ученики старших классов школ и студенты из Пскова получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллинна и Тарту, передает rus.err.

С 9 до 15 часов в конференц-залах гостиницы "Двор Подзноева" (улица Некрасова, 1Б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а с 13 до 18 часов представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке "Учись в Эстонии!". Мероприятия открыты для всех желающих – как для молодежи, так и для их родителей, передает портал studyinestonia.ee.

В выставке примут участие представители Тартуского университета, Таллиннского университета, Таллиннского технического университета, Эстонского университета предпринимательства "Майнор", Эстонской академии искусств.

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