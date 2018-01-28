В Пскове снова будут рекламировать эстонское образование

С 9 до 15 часов в конференц-залах гостиницы "Двор Подзноева" (улица Некрасова, 1Б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а с 13 до 18 часов представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке "Учись в Эстонии!". Мероприятия открыты для всех желающих – как для молодежи, так и для их родителей, передает портал studyinestonia.ee.