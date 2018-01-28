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Умер создатель IKEA

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Основатель сети IKEA Ингвар Кампрад.

ФОТО: Scanpix

В Швеции умер создатель компании IKEA Ингвар Кампрад, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Кампраду был 91 год. По данным компании, он умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января, передает newsru.

Bloomberg весной 2017 года оценил состояние Кампрада в 42,9 млрд долларов.

Кампрад, один из богатейших людей мира, известен своей скромностью. При этом его благотворительный фонд Stichting INGKA Foundation располагает активами более чем в 30 млрд долларов.

Ингвар Кампрад основал IKEA, когда ему было 17 лет, но настоящего успеха достиг в 1956 году, когда компания предложила покупателям сборную мебель в плоских коробках и новый формат торговли - магазин-склад. Он управлял компанией почти всю жизнь. В составе совета директоров он был до 2013 года, сейчас руководящие посты занимают его сыновья.

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