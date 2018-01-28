воскресенье, 28 января 2018 г.
EST
ENG
"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • За ходом выборов президента Финляндии можно будет следить на большом экране в одном из таллиннских кафе

За ходом выборов президента Финляндии можно будет следить на большом экране в одном из таллиннских кафе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Финский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

По инициативе посольства Финляндии в воскресенье за ходом выборов главы финского государства можно следить по передаче из избирательной студии YLE TV1 в Таллинне на большом экране в Café Amigo, прямая трансляция начнется в 19.30.

По инициативе посольства Финляндии в воскресенье за ходом выборов главы финского государства можно следить по передаче из избирательной студии YLE TV1 в Таллинне на большом экране в Café Amigo, прямая трансляция начнется в 19.30.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ