За ходом выборов президента Финляндии можно будет следить на большом экране в одном из таллиннских кафе
28 января 2018 г., 13:47
По инициативе посольства Финляндии в воскресенье за ходом выборов главы финского государства можно следить по передаче из избирательной студии YLE TV1 в Таллинне на большом экране в Café Amigo, прямая трансляция начнется в 19.30.
По инициативе посольства Финляндии в воскресенье за ходом выборов главы финского государства можно следить по передаче из избирательной студии YLE TV1 в Таллинне на большом экране в Café Amigo, прямая трансляция начнется в 19.30.