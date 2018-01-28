Галерея: на чьей совести весь этот мусор?

Житель Пярну сообщил о том, что в Пярну, недалеко от улицы Видевику, находится большое количество мусора, передает Pärnu Postimees.
Мужчина, чья фирма находится в той же стороне и который часто ездит мимо, сказал, что мусор там повсюду и его можно найти даже за крематорием. Ему интересно, как долго это будет продолжаться и несет ли кто-то ответственность за это.
Пресс-секретарь Пярнуской городской управы Герли Кыйв сказала в пятницу, что специалистам по благоустройству и окружающей среде городской управы не поступали жалобы относительно этого загрязнения, однако чиновники обязательно должны будут проверить этот случай. "Советуем жителям города всегда извещать городскую управу в таких случаях", — сказала она.