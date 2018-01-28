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В Таллинне и Ида-Вирумаа открываются клубы эстонского языка и культуры

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Фонд интеграции Эстонии приглашает к участию в работе открывающихся в январе в Таллинне, Нарве и других городах Ида-Вирумаа клубов эстонского языка и культуры.

Приглашаются сдавшие государственные экзамены по эстонскому языку на категорию B2 или C1. По вопросам принятия в члены клуба следует обратиться непосредственно в фирмам-организаторам клубной деятельности Atlasnet Mittetulundusühing, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf , а также Change Partners OÜ. Все упомянутые фирмы организуют работу языковых клубов по всей Эстонии.

Курсы эстонского языка организуются при поддержке проекта Европейского социального фонда «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе», а также Министерства культуры. Языковые кафе организуются в рамках проекта «Формирование установок на самостоятельное изучение эстонского языка недостаточно интегрированными людьми», финансируемого Европейским социальным фондом.

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