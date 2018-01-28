В Таллинне и Ида-Вирумаа открываются клубы эстонского языка и культуры

Приглашаются сдавшие государственные экзамены по эстонскому языку на категорию B2 или C1. По вопросам принятия в члены клуба следует обратиться непосредственно в фирмам-организаторам клубной деятельности Atlasnet Mittetulundusühing, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf , а также Change Partners OÜ. Все упомянутые фирмы организуют работу языковых клубов по всей Эстонии.