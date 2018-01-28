Питерских анархистов заподозрили в подготовке свержения Путина

"Фонтанка" подтверждает, что Шишкина после задержания сотрудники ФСБ в региональном управлении на Литейном допрашивали почти сутки. Основное время посвятили причастности Шишкина к анарходвижению и будто бы планируемым насильственным акциям, цель которых заключалась в свержении действующей власти посредством вооруженного мятежа.

В качестве подозреваемого в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) 26-летний Шишкин был задержан лишь накануне утром. В СИЗО после решения Дзержинского суда он оказался вместе с 23-летним программистом, гражданином Казахстана Виктором Филинковым.

По версии следствия, Шишкин, Филинков и неустановленные лица не позднее августа 2016 года, разделяя анархистскую идеологию, якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении "Марсово поле" ("Марс") террористического сообщества "Сеть" для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений в виде вооруженного мятежа и насильственного захвата власти.

Уголовное дело против Филинкова и Шишкина возбуждено 24 января 2018 года. В нем есть показания довольно большого количества свидетелей, многие из которых засекречены.

"Фонтанка" подчеркивает, что упоминаний о террористической "Сети" в интернете нет. Этим названием пользуется молодежная патриотическая организация. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами террористическими, содержит 27 наименований, среди них нет "Сети".