Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных

Ранее Уильямсон заявил изданию The Daily Telegraph, что Россия может вызвать смерти "тысяч, тысяч и тысяч людей", в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации.

"Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой", - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.

В окружении министра намекнули, что критика в адрес нынешнего главы ведомства может быть попыткой дискредитировать Уильямсон со стороны его политических конкурентов.

В подтверждение слухов об амбициях Уильямсона The Independent приводит слова источника в Консервативной партии, который заявил, что министр обороны готов бороться за лидерство в партии в случае ухода Терезы Мэй.