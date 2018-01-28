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Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных

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Гэвин Уильямсон.

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее заявил, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщает The Independent.

Ранее Уильямсон заявил изданию The Daily Telegraph, что Россия может вызвать смерти "тысяч, тысяч и тысяч людей", в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации.

"Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой", - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.

В окружении министра намекнули, что критика в адрес нынешнего главы ведомства может быть попыткой дискредитировать Уильямсон со стороны его политических конкурентов.

В подтверждение слухов об амбициях Уильямсона The Independent приводит слова источника в Консервативной партии, который заявил, что министр обороны готов бороться за лидерство в партии в случае ухода Терезы Мэй.

Тем временем, как заявил 26 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, заявление британского министра выходит за пределы разумного.

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