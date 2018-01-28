Решение принято: ребенку, которому выбили в детском саду зубы, не выплатят компенсацию

На этой неделе вступило в силу решение Тартуского окружного суда, согласно которому мать потерявшей в детском саду коренные передние зубы девочки осталась без компенсации, сообщает Postimees.
24 января Госсуд сообщил, что не взял в производство обжалование решения Тартуского окружного суда. Это значит, что требовавшая через суд возмещения ущерба с 2015 года мать девочки осталась без компенсации.
В конце декабря Postimees писал о затяжном судебном процессе. Эта история началась 2 октября 2014 года в пыльтсамааском детском саду Tõruke, когда на детской площадке играло около тридцати детей, в числе которых были шестилетняя девочка Лийз и четырехлетний мальчик Оливер (имена детей изменены). Дети, казалось, играли беззаботно: до того момента, когда к воспитателям обратился ребенок с сообщением, что Оливер бросил Лийз в лицо камнем. Взрослые, которые ничего не заметили и даже не слышали плача ребенка, тут же обнаружили, что у Лийз выбиты передние зубы.
Обращение в суд
6 июля 2015 года Хелена подала иск в Тартуский уездный суд против заведующей детским садом. Она опиралась на договор, заключенный в 2011 году, в котором детсад гарантировал ребенку уход, безопасность и здоровую среду. Кроме того у нее возникли вопросы, под достаточным ли надзором находятся дети и откуда на территории детского сада взялся камень, который Оливер бросил в Лийзу. Хелена предположила, что этот камень выпал из фасада здания.
Хелена требовала от города компенсацию в размере 2293,08 евро: 1000 евро - компенсация неимущественного ущерба, 720 евро на покрытие расходов на досудебную правовую помощь, 549 евро на транспортные расходы для доставки ребенка на лечение зубов, к психологу и к юристу, а также 25 евро на оплату услуг психолога.
Детский сад считает, что речь идет о несчастном случае, произошедшем во время игры, а также, что все несчастья предотвратить невозможно. «Обязанность учителя заключается в том, чтобы вечером он находился вместе с детьми на улице и присматривал за ними, но позволял им играть самостоятельно и с детьми из других групп», - написано в объяснении, приобщенном к судебному делу.
В нем подчеркивается, что учителя не заметили произошедшего, но находились рядом с детьми – в пределах видимости. В тот день в группе было 18 детей, как и разрешено законом. На следующий день мать привела ребенка в детский сад, под опеку того же персонала.
Два года назад, 30 декабря 2015 года, Тартуский уездный суд признал правоту детского сада и заставил Хелену покрыть судебные расходы. В обосновании суда есть один интересный нюанс, согласно которому право требовать возмещения ущерба есть только у потерпевшего, а договор, заключенный между родителями и детским садом не содержит обязанности защищать родителей от физической и душевной боли, а также от страданий.
И все же детский сад был готов выплатить 1000 евро. «Это выражение доброй воли, а не признание вины», - подчеркнул суд.
Судебная сага продолжилась
Решением от 27 мая 2016 года Тартуский окружной суд отменил решение уездного суда и назначил частичную компенсацию в пользу Хелены в размере 480 евро. Окружной суд пришел к выводу, что обязанность детского учреждения и учителей - следить за тем, чтобы в садике была обеспечена безопасная среда для ребенка. С точки зрения окружного суда, детский сад ее не обеспечил: речь не шла о неизбежном несчастном случае, поскольку соблюдая необходимые правила, можно быть предотвратить причинение вреда здоровью ребенка.
Спор дошел до Государственного суда, который в свою очередь отменил решение окружного суда. Решением от 5 апреля 2017 года Государственный суд вернул дело в окружной суд, чтобы тот оценил, нарушил ли и если да, то какую договорную обязанность город Пыльтсамаа. Госсуд объяснил, что при заключении договора между муниципальным детским садом и получающим услугу лицом возникают частно-правовые отношения, если оказание услуги детского сада не связано с доверенностью от государственной власти.
Новое решение окружного суда: достаточно безопасная среда была обеспечена
При повторном рассмотрении дела, окружной суд решил, что изначальное решение Тартуского уездного суда от 30 декабря 2015 году нужно оставить без изменений: для удовлетворения иска Хелены нет оснований.
Суд подчеркнул, что в данном случае неоспорим тот факт, что у детский сад обязан обеспечивать детям всестороннюю здоровую и безопасную среду для воспитания и обучения, а также предотвращать причинение вреда здоровью детей. Основным вопросом осталось, как и с какой интенсивностью персонал детского сада должен следить за самостоятельно играющими во дворе детьми.
«Нарушение было бы установлено в случае, если бы обязанности были сформулированы так, что ответчик должен в любом случае предотвратить возможность возникновения опасной ситуации (бросок камнем)», - объяснил суд свое решение от 3 ноября 2017 года.
Представитель матери подал кассационную жалобу в Государственный суд, но он 24 января не принял ее в производство.