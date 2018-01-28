Решение принято: ребенку, которому выбили в детском саду зубы, не выплатят компенсацию

24 января Госсуд сообщил, что не взял в производство обжалование решения Тартуского окружного суда. Это значит, что требовавшая через суд возмещения ущерба с 2015 года мать девочки осталась без компенсации.

В конце декабря Postimees писал о затяжном судебном процессе. Эта история началась 2 октября 2014 года в пыльтсамааском детском саду Tõruke, когда на детской площадке играло около тридцати детей, в числе которых были шестилетняя девочка Лийз и четырехлетний мальчик Оливер (имена детей изменены). Дети, казалось, играли беззаботно: до того момента, когда к воспитателям обратился ребенок с сообщением, что Оливер бросил Лийз в лицо камнем. Взрослые, которые ничего не заметили и даже не слышали плача ребенка, тут же обнаружили, что у Лийз выбиты передние зубы.

Обращение в суд

6 июля 2015 года Хелена подала иск в Тартуский уездный суд против заведующей детским садом. Она опиралась на договор, заключенный в 2011 году, в котором детсад гарантировал ребенку уход, безопасность и здоровую среду. Кроме того у нее возникли вопросы, под достаточным ли надзором находятся дети и откуда на территории детского сада взялся камень, который Оливер бросил в Лийзу. Хелена предположила, что этот камень выпал из фасада здания.

Хелена требовала от города компенсацию в размере 2293,08 евро: 1000 евро - компенсация неимущественного ущерба, 720 евро на покрытие расходов на досудебную правовую помощь, 549 евро на транспортные расходы для доставки ребенка на лечение зубов, к психологу и к юристу, а также 25 евро на оплату услуг психолога.

Детский сад считает, что речь идет о несчастном случае, произошедшем во время игры, а также, что все несчастья предотвратить невозможно. «Обязанность учителя заключается в том, чтобы вечером он находился вместе с детьми на улице и присматривал за ними, но позволял им играть самостоятельно и с детьми из других групп», - написано в объяснении, приобщенном к судебному делу.

В нем подчеркивается, что учителя не заметили произошедшего, но находились рядом с детьми – в пределах видимости. В тот день в группе было 18 детей, как и разрешено законом. На следующий день мать привела ребенка в детский сад, под опеку того же персонала.

Два года назад, 30 декабря 2015 года, Тартуский уездный суд признал правоту детского сада и заставил Хелену покрыть судебные расходы. В обосновании суда есть один интересный нюанс, согласно которому право требовать возмещения ущерба есть только у потерпевшего, а договор, заключенный между родителями и детским садом не содержит обязанности защищать родителей от физической и душевной боли, а также от страданий.

И все же детский сад был готов выплатить 1000 евро. «Это выражение доброй воли, а не признание вины», - подчеркнул суд.

Судебная сага продолжилась