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Картина дня: гибель человека на шоссе Таллинн-Нарва, ДТП в Тартумаа и акция Навального

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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями воскресенья.

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В Тартумаа автобус с детьми вылетел с дороги и перевернулся

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ДТП в Вильянди: Nissan съехал в кювет, пассажир доставлен в больницу

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Неожиданно: назван самый большой расход для владельцев автомобилей

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