Картина дня: гибель человека на шоссе Таллинн-Нарва, ДТП в Тартумаа и акция Навального

Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: один человек погиб, трое пострадали

В Ида-Вирумаа вблизи Пуртсе в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще трое пострадали. Читайте далее...

В Тартумаа автобус с детьми вылетел с дороги и перевернулся

Потерявший управление автобус съехал с дороги, сделал пирует в поле и приземлился на колеса. Во время происшествия в автобусе находилось восемь детей. Читайте далее...

Видео: Навальный прошелся по центру Москвы, скандируя «Жулики и воры»

Оппозиционный политик Алексей Навальный принял участие в "Забастовке избирателей", которая проходит в эти минуты на Тверской улице в центре Москвы, но был задержан полицией спустя несколько минут. Читайте далее...

ДТП в Вильянди: Nissan съехал в кювет, пассажир доставлен в больницу

В субботу около 19.25 на втором километре дороги Суислепа-Леэбику, деревня Суислепа, волость Вильянди, Вильяндимаа, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Nissan Patrol, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, потерял управление на левом повороте и из-за того, что на дороге было скользко, съехал в кювет с правой стороны дороги. Читайте далее...

Неожиданно: назван самый большой расход для владельцев автомобилей