В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация магазинов

По информации очевидцев из социальных сетей, к «Меге Дыбенко», «Охта Моллу» и «Рио» вечером 28 января добавились ещё ТРК «Радуга», ТЦ «Июнь», «Европолис» и «Сити Молл». О причинах эвакуации не сообщаются. Посетители жалуются на образовавшиеся пробки на парковках торговых центров.