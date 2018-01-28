В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация магазинов

В течение 20 минут в семи крупных гипермаркетах Петербурга прозвучало сообщение об эвакуации, передает fontanka.ru.
По информации очевидцев из социальных сетей, к «Меге Дыбенко», «Охта Моллу» и «Рио» вечером 28 января добавились ещё ТРК «Радуга», ТЦ «Июнь», «Европолис» и «Сити Молл». О причинах эвакуации не сообщаются. Посетители жалуются на образовавшиеся пробки на парковках торговых центров.
Накануне «Фонтанке» стало известно о вымогательстве у владельцев торговых центров Петербурга. По меньшей мере, представители четырех бизнес-структур получили угрозы о «телефонном терроре», если предприниматели не заплатят по миллиону рублей. В случае, если владельцы ТРК будут игнорировать требования, злоумышленники пообещали удвоить ставки.