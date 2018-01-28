Видео: рыбака поразила жуткая находка в желудке рыбы

После того, как рыбак поймал рыбу и затащил ее на борт своего судна, он заподозрил из-за ее внешнего вида, что не все в порядке. После этого мужчина разрезал ее брюхо с желудком и был шокирован тем, что увидел. Он вытащил из Махи-Махи расческу, зажигалку, крышечки от бутылок, куски пластика и прочие предметы, которые загрязняют океан, передает портал "Сегодня".

Эксперты заявляют, что рыбы часто путают куски пластика с пищей, поэтому глотают их. Это приводит к проблемам в организме подводных обитателей, к болезням и даже смерти.

"Пластик не тает и может заблокировать их кишечный тракт, а потом они не имеют возможности кушать и голодают, вследствие чего умирают", – говорит ученый Эрик Росс.