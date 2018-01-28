воскресенье, 28 января 2018 г.
EST
ENG
"И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!"

Мари Саат

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: рыбака поразила жуткая находка в желудке рыбы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Рыба иллюстративная.

ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

У берегов Коста-Рики рыбак нашел в желудке пойманной им рыбы Махи-Махи расческу для волос, крышечки от пластиковых бутылок и зажигалку, сообщает Daily Mail.

После того, как рыбак поймал рыбу и затащил ее на борт своего судна, он заподозрил из-за ее внешнего вида, что не все в порядке. После этого мужчина разрезал ее брюхо с желудком и был шокирован тем, что увидел. Он вытащил из Махи-Махи расческу, зажигалку, крышечки от бутылок, куски пластика и прочие предметы, которые загрязняют океан, передает портал "Сегодня".

Эксперты заявляют, что рыбы часто путают куски пластика с пищей, поэтому глотают их. Это приводит к проблемам в организме подводных обитателей, к болезням и даже смерти.

"Пластик не тает и может заблокировать их кишечный тракт, а потом они не имеют возможности кушать и голодают, вследствие чего умирают", – говорит ученый Эрик Росс.

Рыбалка в регионе Коста-Рики является одним из самых популярных видов деятельности и заработка. Представителей этой сферы все больше беспокоит уровень загрязнения в океане.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ