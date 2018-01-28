Выборы президента Финляндии: Саули Нийнистё побеждает по итогам первого тура

Избирательные участки закрыли свои двери в восемь вечера. Действующий президент Финляндии Саули Нийнистё пока лидирует с 63,7% голосов, сообщает Yle. У Хаависто - 11,1%. Третье место делят кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари и кандидат от движения избирателей Пааво Вяюрюнен, у них по 6%.

Предварительные итоги голосования уже прокомментировал сам Нийнистё. "Меня поздравили по результатам предварительного голосования, но я, конечно, не могу спекулировать пока, каким будет конечный результат. Если действительно показатели останутся такими же, как сейчас, то я как человек ответственный буду ощущать эту ответственность, я очень растроган, что меня так поддержали", - заявил президент.

Основной этап голосования на выборах завершился в воскресенье в 20:00. На выборах досрочно проголосовали 36,7 процента финнов, подсчет их голосов начался еще днем.

В Эстонии в предварительном голосовании приняли участие 723 человека, что стало новым рекордом. Прошлый рекорд насчитывал 588 избирателей. Предварительное голосование проводилось в посольстве Финляндии в Таллинне и в почетных консульствах в Пярну и Тарту, сообщает Postimees.

Всего на высший государственный пост претендовали восемь человек, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей. Нийнистё являлся однозначным фаворитом нынешней президентской гонке. Эксперты всю неделю отмечали, что выборы в стране могут пройти в один раунд.

Проголосовать на выборах могли граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Таким образом, право голоса имели 4,2 миллиона человек из более чем 5,5-миллионного населения.

Ожидается, что Нийнистё будет назван новым президентом страны в ближайшие часы. Его инаугурация состоится 1 февраля. Второй тур выборов возможен лишь в том случае, если никто не наберет более 50 процента голосов, вероятность чего сейчас фактически исключена.

Прогноз окончательного результата от Yle:

Саули Нийнистё – 62,9 %

Пекка Хаависто – 12,2 %

Лаура Хухтасаари – 6,8 %

Пааво Вяюрюнен – 6,2 %

Матти Ванханен – 4,2 %

Туула Хаатайнен – 3,3 %

Мери Кюллёнен – 3,1 %