воскресенье, 28 января 2018 г.
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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

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  • Важные изменения: жители Эстонии смогут контролировать использование своих личных данных

Важные изменения: жители Эстонии смогут контролировать использование своих личных данных

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ФОТО: Peeter Langovits

С 25 мая вступает в силу новый Закон о защите личных данных, цель которого дать людям больше понимания и возможности для распоряжения своими дигитальными данными, передает Postimees.

«Это все данные, по которым можно установить личность человека. Например, имя, личный код или адрес электронной почты», - говорит директор по продукции Tele2 Катрин Арон. Если до сих пор фирмы по своему усмотрению решали, как хранить и защищать данные клиентов, новый закон создает определенные рамки для этого и грозит в случае ошибки громадным штрафом.

Важные изменения для клиентов:

  • Вы имеете право быть забытыми. При желании клиента предприятие должно стереть все данные, которые непосредственно не требуются для выставления счетов или предоставления услуг. Например, если человек является кандидатом на работу, но хочет после конкурса быть забытым, предприятие должно из своей базы данных удалить всю связанную с кандидатом информацию.
  • Передача данных. У клиента возникает право сообщить фирме, чтобы все связанные с ним данные были переданы другому предприятию. Например, вы можете позволить передать кредитную историю, чтобы получить в новой компании более выгодные кредитные условия.
  • Privacy by design. Это значит, что клиент должен предоставить явное и задокументированное согласие на использование его данных. Например, использование адреса электронной почты для прямого маркетинга. Это согласие всегда можно изменить или отозвать. 

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