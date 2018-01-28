Важные изменения: жители Эстонии смогут контролировать использование своих личных данных

«Это все данные, по которым можно установить личность человека. Например, имя, личный код или адрес электронной почты», - говорит директор по продукции Tele2 Катрин Арон. Если до сих пор фирмы по своему усмотрению решали, как хранить и защищать данные клиентов, новый закон создает определенные рамки для этого и грозит в случае ошибки громадным штрафом.