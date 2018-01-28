Писательница: в Эстонии надо прекратить выплачивать пенсии работающим пенсионерам

«Удивляюсь нашей пенсионной системе уже десять лет — с момента, когда я начала получать пенсию в возрасте шестидесяти лет», - пишет Саат на портале Äripäev, добавляя, что для нее стало сюрпризом, что хотя она продолжает на полную ставку работать, ей платят пенсию в полном объеме. «Я знала, что, например, в богатой стране в Швеции это не так: если вы хотите получать пенсию, вам нужно уйти с работы, и, насколько мне известно, что-то подобное есть в большинстве развитых стран, которые богаче нашей страны. И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!» - удивляется Саат.