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Писательница: в Эстонии надо прекратить выплачивать пенсии работающим пенсионерам

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ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Государство могло бы отказаться от выплаты пенсии работающим пенсионерам и за счет этого увеличить выплаты неработающим пенсионерам, предлагает писательница Мари Саат.

«Удивляюсь нашей пенсионной системе уже десять лет — с момента, когда я начала получать пенсию в возрасте шестидесяти лет», - пишет Саат на портале Äripäev, добавляя, что для нее стало сюрпризом, что хотя она продолжает на полную ставку работать, ей платят пенсию в полном объеме. «Я знала, что, например, в богатой стране в Швеции это не так: если вы хотите получать пенсию, вам нужно уйти с работы, и, насколько мне известно, что-то подобное есть в большинстве развитых стран, которые богаче нашей страны. И теперь мы, бедная маленькая Эстония, в состоянии платить работающим пенсионерам пенсию в полном объеме?!» - удивляется Саат.

Писательница считает, что куда разумнее было бы не платить вовсе пенсию работающим пожилым людям, а эти средства направить на увеличение выплат для неспособных работать пенсионеров.

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