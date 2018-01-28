Фото и видео: эстонский фотограф запечатлел в церкви порхающих ангелов

Фотограф Валдо Отс и студентки Академии культуры провели в храме несколько часов, чтобы запечатлеть две красоты сразу: церковный интерьер и балет.

Танцовщицы Картирн Таммярв и Ирена Пауку отметили, что такой масштабной фотосессии у них раньше не было, но им приходилось уже позировать для несколько афиш представлений. В основном танцовщицы все же выступают на сцене.