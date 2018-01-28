Фото и видео: эстонский фотограф запечатлел в церкви порхающих ангелов

Сегодня после службы церковь Паулузе в Вильянди превратилась в фотостудию, пишет Sakala.
Фотограф Валдо Отс и студентки Академии культуры провели в храме несколько часов, чтобы запечатлеть две красоты сразу: церковный интерьер и балет.
Танцовщицы Картирн Таммярв и Ирена Пауку отметили, что такой масштабной фотосессии у них раньше не было, но им приходилось уже позировать для несколько афиш представлений. В основном танцовщицы все же выступают на сцене.
Фотосессия в церкви Паулузе проходила в рамках проекта Валдо Отса «Танец в Вильянди». Для этой выставки он фотографирует различных вильяндиских танцоров в самых разных зданиях города. На фотографиях запечатлены статичные комнаты и танцоры в движении.
Выставку фотохудожник планирует открыть весной.