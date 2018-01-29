В Сеть попали первые фото новых Samsung Galaxy S9 и S9+

Как отмечает издание, и 5,8-дюймовый S9, и 6,2-дюймовый S9+ будут мало чем отличаться от своих предшественников. Первая модель получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, вторая — 6 и 128 соответственно, пишет Lenta.ru.

Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion («замедленная съемка»), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура (способность прибора собирать свет). Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей.

В обоих смартфонах улучшена система распознавания лиц, а сканер отпечатка пальца расположен ниже камеры, а не рядом с ней.