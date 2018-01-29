Март Нутть: избавиться от серого паспорта можно, только выучив эстонский

СМИ не исключают, что IRL пообещал пойти на некоторые уступки в области политики гражданства. В первую очередь это может касаться записанного в коалиционном соглашении пункта о предоставления гражданства в порядке натурализации детям до 15 лет, чьи родители – постоянные жители Эстонии – не имеют гражданства либо являются гражданами третьих стран.

«Ничего подобного! - заявил Март Нутть порталу Rus.Postimees. – Нет никакого смысла заключать тайные договоренности за спиной парламентской фракции. Они ничего не стоят!»

На вопрос о том, почему же Рейнсалу сам не подал в отставку, Нутть посоветовал спросить у него самого, добавив: «Я не буду строить предположения».

А что же делать с серыми паспортами? «На самом деле, конечно же, Эстонии это невыгодно. И давайте лучше не будем употреблять термин «серый паспорт». Серый паспорт – это что-то такое, о чем люди понятия не имеют. Правильнее говорить «паспорт иностранца». Это признанный на международном уровне документ, который есть практически в каждой стране. И то, что в Эстонии они так распространены среди бывших советских граждан, - это историческое наследие», - заметил Нутть.

Несомненно, в интересах Эстонского государства – чтобы все постоянные жители страны смогли получить гражданство Эстонии. Но для этого есть только один путь: эти люди должны владеть эстонским!