понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За минувшие сутки полиция задержала почти 20 нетрезвых водителей

За минувшие сутки полиция задержала почти 20 нетрезвых водителей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 19 водителей в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны отмечает, что 18 задержанных находились в состоянии алкогольного, и один — наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ