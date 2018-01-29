В Кунда построят биотопливную котельную

Стоимость строительных работ - около 1,3 млн евро, примерно половину из которых покрывает Центр инвестиций в окружающую среду из денег структурных фондов ЕС.

По словам руководителя сферы инвестиций и развития Adven Eesti Прийта Тийта, строительством в Кунда котельной, которая станет работать на древесной щепе, клиентам центрального отопления Кунда обеспечивается на долгое время выгодная стоимость этой услуги.

«Сегодня мы ясно видим, что именно биотопливо для многих самоуправлений является лучшим вариантом из возможных, поскольку это эстонское топливо, сжигание которого оказывает минимальное влияние на окружающую среду, - пояснил Тийт. - Цена биотоплива не зависит от изменчивой стоимости нефти и к нему не применяются акцизы, и поэтому теплоэнергия, произведенная из биотоплива, означает для потребителей стабильную и выгодную цену на долгий срок».

По словам Тийта, предприятие планирует в ближайшие годы перевести на биотопливо все свои крупные регионы центрального отопления, где до сих пор тепло производится из природного газа — общий объем необходимых инвестиций достигнет 8 млн евро.

На сегодня в Кунда тепло центрального отопления получают 57 домохозяйств. Сейчас в регионе производства теплоэнергии базируется на природном газе. Выданное со стороны города разрешение на строительство новой биотопливной котельной согласуется с целями программы по развитию теплохозяйства региона центрального отопления Кунда на 2013-2025 годы.