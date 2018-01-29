Предварительные данные: новый алкогольный акциз обернется многомиллионными потерями

В конце минувшего года Министерство финансов прогнозировало, что в 2017 году поступление акцизов на алкоголь принесут в госбюджет 276 млн евро. Летом прогноз подкорректировали – сумма снизилась до 237,5 млн евро, но даже в этом случае бюджет недосчитается порядка 40-50 млн евро, пишет Postimees.
Это говорит о том, что впервые за долгое время прогноз оказался довольно неточным.
В последние годы акциза обычно поступало больше, чем прогнозировалось, но 2017 год, видимо, станет исключением. Похоже, впервые за долгое время поступления акциза окажутся меньше прошлогодних показателей. Если в 2016-ом с продажи алкоголя в госбджет поступило 251 млн евро, то в 2017 году акциз на алкоголь, скорее всего, пополнит госказну на 222 млн евро, что сравнимо с показателями 2015 года.
Сколько же денег поступило в госказну с продажи алкоголя в прошлом году, станет известно в феврале. Подсчеты Налогово-таможенного департамента за 11 месяцев прошлого года показывают, что, очевидно, летний прогноз Министерства финансов также окажется неточным.
По прогнозам, поступления могут составить на 50 млн евро меньше, чем прогнозировалось. В то же время это не приведет к образованию бреши в госказне, поскольку поступления прочих налогов оказались выше прогнозируемого.
В последний раз Минфин просчитался с поступлением алкогольных акцизов в 2010 году, когда разница составила 11 процентов. С 2017 годом ситуация будет еще хуже - скорее всего, реальные показатели будут отличаться от прогноза в худшую сторону примерно на 20 процентов.