Предварительные данные: новый алкогольный акциз обернется многомиллионными потерями

Это говорит о том, что впервые за долгое время прогноз оказался довольно неточным.

В последние годы акциза обычно поступало больше, чем прогнозировалось, но 2017 год, видимо, станет исключением. Похоже, впервые за долгое время поступления акциза окажутся меньше прошлогодних показателей. Если в 2016-ом с продажи алкоголя в госбджет поступило 251 млн евро, то в 2017 году акциз на алкоголь, скорее всего, пополнит госказну на 222 млн евро, что сравнимо с показателями 2015 года.

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Сколько же денег поступило в госказну с продажи алкоголя в прошлом году, станет известно в феврале. Подсчеты Налогово-таможенного департамента за 11 месяцев прошлого года показывают, что, очевидно, летний прогноз Министерства финансов также окажется неточным.

По прогнозам, поступления могут составить на 50 млн евро меньше, чем прогнозировалось. В то же время это не приведет к образованию бреши в госказне, поскольку поступления прочих налогов оказались выше прогнозируемого.