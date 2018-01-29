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Кальюлайд и Ратас поздравили Нийнистё с победой на президентских выборах

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Керсти Кальюлайд и Саули Ниинистё.

ФОТО: Presidendi kantselei

Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас поздравили Саули Нийнистё с переизбранием на пост президента Финляндии. 

Как передает rus.err.ee, Кальюлайд пожелала финскому коллеге успехов в предстоящие годы президентства и отметила, что с удовольствием продолжит совместную работу с ним.

Свои поздравления вновь избранному президенту Финляндии высказал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас. 

На состоявшихся накануне в Финляндии президентских выборах действующий глава государства Саулии Нийнистё одержал уверенную победу, заручившись поддержкой свыше 62% избирателей.

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