Кальюлайд и Ратас поздравили Нийнистё с победой на президентских выборах
29 января 2018 г., 7:58
Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас поздравили Саули Нийнистё с переизбранием на пост президента Финляндии.
Как передает rus.err.ee, Кальюлайд пожелала финскому коллеге успехов в предстоящие годы президентства и отметила, что с удовольствием продолжит совместную работу с ним.
Свои поздравления вновь избранному президенту Финляндии высказал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
На состоявшихся накануне в Финляндии президентских выборах действующий глава государства Саулии Нийнистё одержал уверенную победу, заручившись поддержкой свыше 62% избирателей.