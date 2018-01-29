понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Дания значительно увеличила военные расходы из-за России

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Датские военные в Эмари.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Дания увеличит военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон) в ближайшие шесть лет. Такое решение принял парламент страны в воскресенье, 28 января, пишет DW.com.

"Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает, так что мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - цитирует главу датского правительства Ларса Лёкке Расмуссена агентство Reuters.

Предполагается, что выделяемая сумма пойдет на борьбу с киберугрозами и на финансирование международных операций Дании. Копенгаген также собирается создать новую бригаду из четырех тысяч солдат на Балтике.

К 2023 году расходы страны на обороны будут на 20 процентов выше нынешних, указывает агентство. Военный бюджет Дании на 2018 год составит 22 миллиарда крон (около 3,7 миллиарда долларов).

Актуально

Читать также

НАВЕРХ