В Эстонии 120 000 человек все еще не обновили сертификаты своих ID-карт

По данным Департамента государственных инфосистем, примерно у 120 тысяч человек в Эстонии по-прежнему не обновлены сертификаты ID-карты.
На данный момент удаленное обновление использует ежедневно примерно 2 тысячи человек, поэтому нагрузки на серверы очень малы. Это означает, что обновить сертификаты ID-карты можно с удобствами, не выходя из дома, пишет rus.err.ee.
Многие государственные учреждения напоминают, что меньше чем через месяц начнется подача налоговой декларации физических лиц за 2017 год. Сейчас самое время проверить, обновлены ли сертификаты.
По данным Налогово-таможенного департамента, большинство налоговых деклараций в последние годы осуществлялись электронным путем.