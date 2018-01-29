понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • В Эстонии 120 000 человек все еще не обновили сертификаты своих ID-карт

В Эстонии 120 000 человек все еще не обновили сертификаты своих ID-карт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erik Prozes

По данным Департамента государственных инфосистем, примерно у 120 тысяч человек в Эстонии по-прежнему не обновлены сертификаты ID-карты.

На данный момент удаленное обновление использует ежедневно примерно 2 тысячи человек, поэтому нагрузки на серверы очень малы. Это означает, что обновить сертификаты ID-карты можно с удобствами, не выходя из дома, пишет rus.err.ee.

Многие государственные учреждения напоминают, что меньше чем через месяц начнется подача налоговой декларации физических лиц за 2017 год. Сейчас самое время проверить, обновлены ли сертификаты. 

По данным Налогово-таможенного департамента, большинство налоговых деклараций в последние годы осуществлялись электронным путем.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ