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В результате нападения в Кабуле погибли не менее девяти человек

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ФОТО: WAKIL KOHSAR/AFP/Scanpix

В результате нападения вооруженных людей на военную базу, расположенную близ военной академии имени маршала Фахима на окраине Кабула, погибли по меньшей мере девять человек, среди них трое нападавших.

Один из боевиков подорвал себя, еще двое были застрелены, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Даулат Вазири в понедельник, 29 января.

Один из нападавших задержан, еще один продолжает оказывать сопротивление, указал он далее. Кроме того, по его данным, погибли двое афганских военных и еще десять получили ранения. Одновременно Вазири опроверг распространявшуюся ранее информацию, в том числе из официальных источников о том, что целью атаки была сама академия имени маршала Фахима, пишет DW.com.

ИГ взяла на себя ответственность

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщает dpa со ссылкой на портал Intel Group. 

Двумя днями ранее, 27 января, в результате взрыва у здании МВД в Кабуле погибли более 100 человек, более 200 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя радикально-исламистское движение "Талибан".

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