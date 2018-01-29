В результате нападения в Кабуле погибли не менее девяти человек

Один из боевиков подорвал себя, еще двое были застрелены, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Даулат Вазири в понедельник, 29 января.

Один из нападавших задержан, еще один продолжает оказывать сопротивление, указал он далее. Кроме того, по его данным, погибли двое афганских военных и еще десять получили ранения. Одновременно Вазири опроверг распространявшуюся ранее информацию, в том числе из официальных источников о том, что целью атаки была сама академия имени маршала Фахима, пишет DW.com.

ИГ взяла на себя ответственность

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщает dpa со ссылкой на портал Intel Group.