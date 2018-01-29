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"Российская ситуация с новым культом вождя и перед абсолютно предсказуемыми его «выборами» выглядит трагикомической пародией на сталинскую эпоху"

Вадим Штепа

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Глава австралийского МИД: мы не видим военной угрозы со стороны России и Китая

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Джули Бишоп.

ФОТО: FAITH NINIVAGGI/REUTERS

Правительство Австралии дистанцировалось от разработанной США новой стратегии национальной обороны, в которой Россия и КНР названы более серьезной, чем терроризм, угрозой миру и безопасности.

"У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая", - заявила австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia.

Она отметила: "Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это".

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что "кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии".

Вместе с тем, министр обороны страны Марис Пейн недавно заявила, что Австралия "разделяет озабоченности", выдвинутые в американской оборонной стратегии.

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