Глава австралийского МИД: мы не видим военной угрозы со стороны России и Китая

"У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая", - заявила австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia.

Она отметила: "Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это".

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что "кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии".