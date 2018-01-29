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Новый фильм о Родченкове выйдет в Германии. Тема: Путин и допинг

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ФОТО: Alexei Nikolsky/Alexei Nikolsky/TASS/Scanpix

Журналист немецкого гостелерадио ARD Хайо Зеппельт сегодня вечером в эфире главного немецкого ТВ-канала представит новый документальный фильм о Григории Родченкове.

Интервью будет показано 30 января на телеканале ARD в 23.45. по таллиннскому времени.

«В первой части нового документального фильма «Секретное дело: допинг» сегодня прозвучит первое интервью Родченкова после того, как он уехал в США по соображениям безопасности», – написал Зеппельт.

В интервью Родченков сообщает, что президент России Владимир Путин лично руководил допинговой системой в стране, а также о том, что все российские спортсмены употребляли допинг в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Сочи-2014.

Помимо этого, в фильме покажут переписку МОК и Международных спортивных федераций перед Рио-2016. По мнению Зеппельта, МОК и федерации не слишком серьезно отнеслись к вопросу допуска россиян к этим Играм.

Сам Родченков в телефонном интервью заявил: "Естественно все началось с верхушки, с Путина. Только он может отдавать такие приказы ФСБ". "Такие приказы" - это приказы в соотвествии с которыми, по утверждению Родченкова, сотрудники ФСБ обеспечивали подмен допинг-проб российских спортсменов.

Первый фильм о Родченкове "Икар", снятый американскими документалистами вызвал грандиозный скандал и масштабное расследование МОК, в результате которого Россия потеряло первое место в медальном зачете Сочи, около 50 спортсменов дисквалифицированны МОК, а на Олимпиаду в Корее россияне поедут в качестве нейтральных атлетов.

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