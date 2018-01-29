Новый фильм о Родченкове выйдет в Германии. Тема: Путин и допинг

Интервью будет показано 30 января на телеканале ARD в 23.45. по таллиннскому времени.

«В первой части нового документального фильма «Секретное дело: допинг» сегодня прозвучит первое интервью Родченкова после того, как он уехал в США по соображениям безопасности», – написал Зеппельт.

В интервью Родченков сообщает, что президент России Владимир Путин лично руководил допинговой системой в стране, а также о том, что все российские спортсмены употребляли допинг в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Сочи-2014.

Помимо этого, в фильме покажут переписку МОК и Международных спортивных федераций перед Рио-2016. По мнению Зеппельта, МОК и федерации не слишком серьезно отнеслись к вопросу допуска россиян к этим Играм.

Сам Родченков в телефонном интервью заявил: "Естественно все началось с верхушки, с Путина. Только он может отдавать такие приказы ФСБ". "Такие приказы" - это приказы в соотвествии с которыми, по утверждению Родченкова, сотрудники ФСБ обеспечивали подмен допинг-проб российских спортсменов.