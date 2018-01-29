В Финляндии в центре для депортируемых погиб беженец

Молодой африканец скончался в центре для депортируемых в Коннунсуо, что в муниципалитете Йоутсено, Финляндия, передает Yle.
В центре для депортируемых в Коннунсуо скончался молодой проситель убежища из Северной Африки.
Руководитель центра Яри Кяхкёнен подтверждает факт смерти, однако не раскрывает никаких деталей. "Известие глубоко шокировало всех жителей и работников центра. Я очень сожалею о случившемся", - прокомментировал Кяхкёнен.
Просителям убежища, находящимся в Центре для депортируемых, будет предложена кризисная помощь.
Волонтерская организация Right to live - Stop Deportations («Право на жизнь – нет депортациям») объявила вчера, что мужчина решился на самоубийство, поскольку предпочел смерть в Финляндии возвращению на родину.