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В Финляндии в центре для депортируемых погиб беженец

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Беженцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lars Pehrson/Svenska Dagbladet/Scanpix

Молодой африканец скончался в центре для депортируемых в Коннунсуо, что в муниципалитете Йоутсено, Финляндия, передает Yle.

В центре для депортируемых в Коннунсуо скончался молодой проситель убежища из Северной Африки.

Руководитель центра Яри Кяхкёнен подтверждает факт смерти, однако не раскрывает никаких деталей. "Известие глубоко шокировало всех жителей и работников центра. Я очень сожалею о случившемся", - прокомментировал Кяхкёнен.

Просителям убежища, находящимся в Центре для депортируемых, будет предложена кризисная помощь.

Волонтерская организация Right to live - Stop Deportations («Право на жизнь – нет депортациям») объявила вчера, что мужчина решился на самоубийство, поскольку предпочел смерть в Финляндии возвращению на родину.

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