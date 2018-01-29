Крупное мошенничество: шесть человек выманили у государства более миллиона евро

Согласно подозрению, в период с 2010 по 2016 год 38-летний Мадис и 37-летняя Марика подали восемь содержащих неверные данные ходатайств в PRIA и два в KIK, чтобы купить инвентарь для деревообрабатывающего комплекса.

С помощью фиктивных ценовых предложений и мнимой цепочки сделок мошенники ввели в заблуждение PRIA и KIK, чтобы таким образом освободиться от обязанности самофинансирования. На основании десяти содержащих неверные данные ходатайств PRIA и KIK в период с 2010 по 2015 год выплатили им более миллиона евро. В четырех случаях были совершены попытки мошенничества.

В прошлый вторник полиция задержала подозреваемых и обыскала места их проживания и находящиеся в их распоряжении автомобили. У одного из подозреваемых в ходе обысков были найдены патроны, происхождение которых устанавливается. После взятия показаний и обысков прокуратура не посчитала необходимым ходатайствовать об аресте подозреваемых.

По словам государственного прокурора Эве Олеск, согласно подозрениям, мошенничество в отношении PRIA и KIK было тщательно продумано.

«На сегодняшний день есть основания полагать, что подозреваемые на протяжении нескольких лет проделали очень основательную предварительную работу для того, чтобы обмануть PRIA и KIK – к своей деятельности они привлекли связанных с ними лиц и оформленные на их имена предприятия. Также есть основания полагать, что предоставленные PRIA и KIK данные были сфальсифицированы», - сказала Олеск.

По словам руководителя бюро Центральной криминальной полиции по расследованию экономических преступлений Янека Маасика, в случае этого уголовного дела видно, что люди специализировались на выманивании пособий Евросоюза.

«В случае пособий Евросоюза речь идет о деньгах, которые принадлежат всем нам, их необходимо использовать в интересах общественности. При распределении пособий деятельность должна быть максимально прозрачной. В случае недобросовестных намерений используются возможности частного сектора не проводить конкурс госпоставок, а сымитировать конкурс с помощью связанных коммерческих объединений. Согласно подозрениям, злоумышленники увеличивали цену на сумму самофинансирования».

По словам Маасика, большей прозрачности сделок способствовало бы проведение публичного конкурса госпоставок в публичном регистре госпоставок. «Мы, конечно, делали свои предложения и давали рекомендации, но, к сожалению, пока необходимым изменениям не дан ход», - добавил Маасик.