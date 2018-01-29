Полиция: "Не обгоняйте!"

«Первое, что мы могли бы рекомендовать — избегайте обгонов. Если погодные условия сложные, если дорога обледенела, особенно это случается ранним утром, когда температура воздуха еще ниже нуля и дорожное покрытие заиндевело, от обгонов лучше воздержаться», - отметила в интервью BNS ведущий сотрудник бюро профилактики и расследования нарушений Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

«Я бы даже сказала определеннее — не просто не обгоняйте при возможности, но полиция очень рекомендует: в таких условиях не обгоняйте вообще. Каждый маневр, который вы совершаете в сложных дорожных условиях, опасен, особенно если это обгон», - подчеркнула Лойго.

В течение первых четырех недель нового года в ДТП в Эстонии погибли уже девять человек.

«За первый месяц года в ДТП на дорогах Эстонии погибли девять человек, на прошлой неделе — четверо из них. Как показывает жизнь, едва погода становится неустойчивой, суточная температура воздуха начинает сильно колебаться и дождь сменяется снегом и мокрым снегом, а затем опять дождем, тут же резво возрастает количество аварий на дорогах. Так это было и на прошлой неделе», - отметила Лойго.

Ведущий чиновник Департамента полиции добавила, что это вовсе не означает, будто жители Эстонии разучились водить автомобили зимой. «Вопрос скорее в том, что люди не всегда способны адаптировать манеру и скорость движения к меняющимся условиям, переоценивают свои навыки вождения», - пояснила она.