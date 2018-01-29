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  • Власти Германии осудили тесты автоконцернов с выхлопными газами на людях и животных

Власти Германии осудили тесты автоконцернов с выхлопными газами на людях и животных

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Ангела Меркель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Испытаниям воздействия токсичных выбросов на людей и животных нет никакого оправдания, заявил представитель Меркель, потребовав от автоконцернов разъяснений, передает Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осудила исследования, во время которых оценивалось воздействие дизельных выхлопов на людей и обезьян. "Этим тестам, проведенным на обезьянах и даже на людях, нет никакого оправдания с этической точки зрения", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 29 января.

Он назвал "абсолютно понятным" возмущение многих людей в связи с сообщениями о подобных опытах. Наблюдательные советы концернов, по заказу которых эти исследования проводились, должны пояснить их цели, добавил Зайберт.

Автомобильные концерны должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны, подчеркнул представитель Меркель.

Министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт также резко раскритиковал проведение тестов на людях и обезьянах. Подобные испытания организуются не с научными целями, а исключительно ради воздействия на общественное мнение, отметил представитель министра. Автомобилестроители должны незамедлительно и подробно изложить свою позицию по этому вопросу, говорится далее в заявлении.

Представитель министерства охраны окружающей среды указал на то, что токсичность выхлопных газов научно доказана. Тем возмутительнее тот факт, что автоконцерны пытались опровергнуть эти данные, заявил он. В свою очередь представитель министерства здравоохранения подчеркнула, что существуют "строгие критерии" для проведения испытаний на животных и людях, и они разрешены только в сфере медикаментов и медицинских продуктов. 

Ранее в тот же день газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂.

Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на обезьянах. Опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки. Daimler и BMW заявили, что непричастны к проведению экспериментов над обезьянами. Концерн VW признал такие тесты ошибкой. "Мы убеждены, что выбранные тогда научные методы неправильны. Было бы лучше с самого начала отказаться от таких опытов", - сообщил автомобилестроитель в Вольфсбурге.

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