В Таллинне пьяный водитель на BMW врезался в столб

28 января в 07:15 патруль G4S заметил на перекрестке улиц Эндла и Техника въехавший в столб автомобиль BMW. Из передних дверей машины вышли двое мужчин с видимыми признаками опьянения. Судя по всему, в ДТП они не пострадали. Охранники задержали намеревавшихся скрыться мужчин и вызвали полицию. От вызова скорой помощи находившиеся в BMW люди отказались.