Среда окажется трудным днем для депутата Валерия Корба в Кохтла-Ярве

Входящая в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен, возглавляющая здешнее объединение квартирных товариществ, предвидит, что в среду заседание горсобрание с вопросом о Корбе соберет в зале немало сограждан. Сама Мутонен возмущается тем, что так и не дошли до горсобрания кандидатуры других достойных кохтла-ярвесцев, хотя предложения были: "Есть у нас почетные жители, именно почетные, которые трудом и потом, своими мозолями заслужили право стать почетными гражданами".

"Надо напомнить, что количество людей в Кохтла-Ярве становится все меньше и меньше - и это показатель качества управления городом", - говорит Мутонен. "И, конечно, волнует людей вопрос о возвращении городу денег, которые должны быть возвращены бывшим мэром - господином Соловьевым и его командой. Вот пусть Валерий Николаевич проявит себя и докажет, что этот возврат возможно получить, и тогда уже мы оценим его работу", - добавила оппозиционер.

Своя обида и у кохтла-ярвеского объединения шахтеров-пенсионеров, которые, только узнав о выдвижении Валерия Корба, провели три собрания и выдвинули своего кандидата - Алексея Киселева. Но в коридорах горсобрания выжила только кандидатура Валерия Николаевича. "Мы предложили и компромиссный вариант - выдвинуть две кандидатуры на звание почетного гражданина, ведь в прошлом году это звание не было присвоено. Госпожа Скоробогатова (Светлана Скоробогатова - председатель комиссии по культуре и образованию горсобрания Кохтла-Ярве. - И.С.) внимательно все выслушала, обещала разобраться, и мы тепло попрощались с ней. Потом слышим, что комиссия все равно выдвинула кандидатом одного господина Корба. Мы поняли, что голос народа, - а мы и есть народ, - ничего для членов комиссии не значит", - рассказали Василий Крикливый и Наталья Старухина от лица некоммерческого объединения Eesti Põlevkivi Pensionärid, а ими названый Алексей Киселев является руководителем этого НКО.

Как отметила в своем редакционном комментарии ида-вируская уездная газета "Северное побережье", в эстонской политической культуре принято, что находящихся в должности и действующих политиков не выбирают в почетные граждане. "Однако многолетний партийный руководитель города Кохтла-Ярве Валерий Корб ввел в управляемом им городе несколько иные обычаи, которые, скорее, близки азиатскому принципу "разделяй и властвуй", а также культу вождя времен Брежнева. Так некоторые люди всерьез верят, что школы и дороги Кохтла-Ярве ремонтируют, а выставки, вокальные конкурсы и футбольные турниры проводят только благодаря лично Валерию Николаевичу".

По данным государственной избирательной комиссии, 63-летний центрист Валерий Корб избирается поочередно в местные и государственные законодательные собрания аж с 1993 года. На последних местных выборах в октябре 2017 года Корб получил от избирателей Кохтла-Ярве 431 голос, что явилось худшим результатом в истории его избраний.