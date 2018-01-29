Среда окажется трудным днем для депутата Валерия Корба в Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве набирает обороты движение против присвоения звания почетного горожанина члену Рийгикогу и городского собрания, местному центристскому партийному боссу Валерию Корбу. Свои заявления высказывают как отдельные граждане, так и целое объединение шахтеров-пенсионеров. Вопрос о почестях Корбу будет решен местными депутатами послезавтра, и это событие не собираются оставлять без внимания рядовые кохтла-ярвесцы.
Формальное выдвижение в новые почетные граждане видного центриста и народного депутата Валерия Корба, правящего городом Кохтла-Ярве с прошлого века, в середине декабря представили инициативой снизу: коллективное письмо с этим именем прислали в горсобрание директор Ярвеской русской гимназии Светлана Владимирова, являющаяся в правлении Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии заместителем Корба и руководящая ревизионной комиссией горсобрания, директор кохтла-ярвеской Таммикуской основной школы Валентина Кутузова, руководящая бюджетной комиссией горсобрания, руководитель местного футбольного клуба Järve Андрей Шкалета, руководитель клуба спортивной аэробики Fööniks Татьяна Семченкова и руководитель клуба таэквондо Kwon Николай Гринин.
По их единому убеждению, будучи членом Рийгикогу Валерий Корб содействует решению проблем и улучшению жизни населения Ида-Вирумаа и города Кохтла-Ярве, играет большую роль в интеграции иноязычных жителей в эстонское общество. Также заслугой Корба сочли участие в создании городской программы развития, реорганизации школьной сети, создании госгимназии, реновации городских основных школ. Еще он якобы формирует в городских учащихся позитивное отношение к родным краям и поддерживает их возвращение после получения высшего образования в родной город. Корба также называют инициатором вокального конкурса "Вируская опера", при его содействии проходят художественные выставки и спортивные соревнования.
Сам Валерий Корб дал согласие на выдвижение в почетные граждане и в своем согласии уже указал номер банковского счета, на который должны перевести прилагаемую к званию премию в 2500 евро.
Параллельно с продвижением Корба поднялась волна против его кандидатуры. Основные доводы - фигурирование этого имени в уголовных делах, а также то, что заслуги Корба на его, так сказать, рабочих местах и за хорошие вознаграждения не требуют теперь какого-то особого почитания.
Валерий Корб сам был подозреваемым в нескольких уголовных делах, хотя обвинительного приговора в свой адрес он ни разу не услышал. Последнее его обвинение утверждало о должностной халатности: работая в 1998 и 1999 годах мэром Кохтла-Ярве, Корб разрешил перечислить на счет работавшей на строительстве Ахтмеского спортхолла подрядчиком фирмы Mantuas OÜ более миллиона крон, хотя на это не было согласия генподрядчика - AS Silbet, и последний в результате понес убыток более чем в миллион крон. Однако поскольку со времени совершения поставленного Корбу в вину деяния прошло более пяти лет, в 2005 году суд постановил, что уголовное производство в связи с истечением срока давности следует прекратить. В том же году вступило в силу судебное решение, которым Корба оправдали по делу о хищении городских денег и должностном подлоге. То уголовное дело тоже долго пылилось в суде и было возбуждено в связи с выплатой Корбу премий.
"Звания почетного гражданина города заслуживает тот Человек, имя которого не может фигурировать в уголовных делах. Имя Человека, заслужившего почет в городе, должно вызывать одобрение и согласие в душе и сердцах людей. Мы не чувствуем и не понимаем, как можно было вообще соглашаться этому кандидату идти на такое Чистое и Доброе звание Почетного гражданина города Кохтла Ярве. Мне было бы стыдно просто", - это из эмоционального сообщение в минувшую субботу в городской группе Facebook горожанки Сильвии Посашковой.
Входящая в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен, возглавляющая здешнее объединение квартирных товариществ, предвидит, что в среду заседание горсобрание с вопросом о Корбе соберет в зале немало сограждан. Сама Мутонен возмущается тем, что так и не дошли до горсобрания кандидатуры других достойных кохтла-ярвесцев, хотя предложения были: "Есть у нас почетные жители, именно почетные, которые трудом и потом, своими мозолями заслужили право стать почетными гражданами".
"Надо напомнить, что количество людей в Кохтла-Ярве становится все меньше и меньше - и это показатель качества управления городом", - говорит Мутонен. "И, конечно, волнует людей вопрос о возвращении городу денег, которые должны быть возвращены бывшим мэром - господином Соловьевым и его командой. Вот пусть Валерий Николаевич проявит себя и докажет, что этот возврат возможно получить, и тогда уже мы оценим его работу", - добавила оппозиционер.
Своя обида и у кохтла-ярвеского объединения шахтеров-пенсионеров, которые, только узнав о выдвижении Валерия Корба, провели три собрания и выдвинули своего кандидата - Алексея Киселева. Но в коридорах горсобрания выжила только кандидатура Валерия Николаевича. "Мы предложили и компромиссный вариант - выдвинуть две кандидатуры на звание почетного гражданина, ведь в прошлом году это звание не было присвоено. Госпожа Скоробогатова (Светлана Скоробогатова - председатель комиссии по культуре и образованию горсобрания Кохтла-Ярве. - И.С.) внимательно все выслушала, обещала разобраться, и мы тепло попрощались с ней. Потом слышим, что комиссия все равно выдвинула кандидатом одного господина Корба. Мы поняли, что голос народа, - а мы и есть народ, - ничего для членов комиссии не значит", - рассказали Василий Крикливый и Наталья Старухина от лица некоммерческого объединения Eesti Põlevkivi Pensionärid, а ими названый Алексей Киселев является руководителем этого НКО.
Как отметила в своем редакционном комментарии ида-вируская уездная газета "Северное побережье", в эстонской политической культуре принято, что находящихся в должности и действующих политиков не выбирают в почетные граждане. "Однако многолетний партийный руководитель города Кохтла-Ярве Валерий Корб ввел в управляемом им городе несколько иные обычаи, которые, скорее, близки азиатскому принципу "разделяй и властвуй", а также культу вождя времен Брежнева. Так некоторые люди всерьез верят, что школы и дороги Кохтла-Ярве ремонтируют, а выставки, вокальные конкурсы и футбольные турниры проводят только благодаря лично Валерию Николаевичу".
По данным государственной избирательной комиссии, 63-летний центрист Валерий Корб избирается поочередно в местные и государственные законодательные собрания аж с 1993 года. На последних местных выборах в октябре 2017 года Корб получил от избирателей Кохтла-Ярве 431 голос, что явилось худшим результатом в истории его избраний.
В городе Кохтла-Ярве на сегодня 14 почетных горожан, счет ведется с 2005 года. Последние два года новых почетных горожан не называли, а точнее - в 2016 году одно такое решение аннулировали.