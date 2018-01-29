понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

Симон Фуркад

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • SEB вслед за Swedbank с 2019 года откажется от карточек с паролями для интернет-банка

SEB вслед за Swedbank с 2019 года откажется от карточек с паролями для интернет-банка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Банк SEB. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Банк SEB вслед за банком Swedbank намерен с начала 2019 года отказаться от возможности входа в интернет-банк с помощью карточек с паролями.

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн, по словам которой, банк с 1 декабря 2017 года прекратил выдачу своим клиентам персональных карточек с паролями, а в феврале 2018 года начнет оповещать их о том, что имеющиеся у них карточки в скором времени прекратят действие.

«На данном этапе карточки с паролями в банке SEB остаются одним из средств идентификации клиентов для вхождения в интернет-банк, однако на ежедневные сделки перечисления денег с карточками с кодами установлены лимиты», - добавила Пийльманн.

Банк SEB планирует организовать для своих клиентов плавный переход с карточек с паролями на современные средства идентификации, а весь предшествующий год посвятил информированию об этом клиентуры.

«В результате карточки с кодами перестали быть самыми популярными средствами идентификации, которыми они были еще в начале 2017 года. Число пользователей с каждым месяцем заметно сокращается. Сейчас таких пользователей в нашем банке порядка 95 000», - добавила Пийльманн.

В понедельник Swedbank сообщил, что с 1 февраля этого года прекратит выдачу карточек с паролями для входа в интернет-банк, а уже имеющиеся карточки можно будет использовать до 1 февраля 2019 года.

В середине декабря 2017 года Рийгикогу принял закон, регулирующий инновационные платежные услуги.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о платежных учреждениях и об учреждениях в сфере электронных денег и, в связи с этим, в другие законы (498 SE) перенимает соответствующую директиву ЕС о платежных услугах, которая регулирует инновационные платежные услуги, снижает связанные с платежами риски и повышает защиту прав потребителей.

Закон регулирует две новые платежные услуги: информацию о счете и услуги по инициированию платежа.

Требования по безопасности, связанные с электронными платежами, станут жестче. В дальнейшем предприятия, предлагающие платежные услуги, должны будут применять строгие способы аутентификации клиента. Строгая аутентификация клиента состоит из двух частей: что-то, что клиент знает, и что-то, что есть у клиента.

В Эстонии уже используется несколько вариантов строгой аутентификации, например, ID-карта, mobiil-ID, различные приложения и калькуляторы паролей. В связи с этим будет ограничено использование карточек паролей, поскольку они не являются надежными способами аутентификации.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ