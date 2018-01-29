SEB вслед за Swedbank с 2019 года откажется от карточек с паролями для интернет-банка

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн, по словам которой, банк с 1 декабря 2017 года прекратил выдачу своим клиентам персональных карточек с паролями, а в феврале 2018 года начнет оповещать их о том, что имеющиеся у них карточки в скором времени прекратят действие.

«На данном этапе карточки с паролями в банке SEB остаются одним из средств идентификации клиентов для вхождения в интернет-банк, однако на ежедневные сделки перечисления денег с карточками с кодами установлены лимиты», - добавила Пийльманн.

Банк SEB планирует организовать для своих клиентов плавный переход с карточек с паролями на современные средства идентификации, а весь предшествующий год посвятил информированию об этом клиентуры.

«В результате карточки с кодами перестали быть самыми популярными средствами идентификации, которыми они были еще в начале 2017 года. Число пользователей с каждым месяцем заметно сокращается. Сейчас таких пользователей в нашем банке порядка 95 000», - добавила Пийльманн.

В понедельник Swedbank сообщил, что с 1 февраля этого года прекратит выдачу карточек с паролями для входа в интернет-банк, а уже имеющиеся карточки можно будет использовать до 1 февраля 2019 года.

В середине декабря 2017 года Рийгикогу принял закон, регулирующий инновационные платежные услуги.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о платежных учреждениях и об учреждениях в сфере электронных денег и, в связи с этим, в другие законы (498 SE) перенимает соответствующую директиву ЕС о платежных услугах, которая регулирует инновационные платежные услуги, снижает связанные с платежами риски и повышает защиту прав потребителей.

Закон регулирует две новые платежные услуги: информацию о счете и услуги по инициированию платежа.

Требования по безопасности, связанные с электронными платежами, станут жестче. В дальнейшем предприятия, предлагающие платежные услуги, должны будут применять строгие способы аутентификации клиента. Строгая аутентификация клиента состоит из двух частей: что-то, что клиент знает, и что-то, что есть у клиента.