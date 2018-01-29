Находка Налогового департамента: десятки килограммов наркотиков и тысячи контрабандных сигарет

За прошедший год департамент обнаружил на границе 15,4 миллиона контрабандных сигарет, 390 кг снюса (измельченного увлажненного табака, который помещают между верхней губой и десной), 27 кг кальянного табака и 63 кг курительного.

Департамент обнаружил более 135 кг наркотических веществ, в том числе, 4000 различных наркотических и психотропных таблеток. Количество прибывшие по почте и c курьером наркотических и психотропных веществ увеличилось в два раза за последние годы, дойдя до более 700 в прошлом году.