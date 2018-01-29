Министр финансов: повышение пенсий Центристской партией стоило бы каждому как минимум 60 евро в месяц

"Видно, что выборы приближаются. Мы имеем дело с замечательным, но очень дорогим предвыборным обещанием. Это стоит предположительно 500 миллионов евро. Здесь стоит учитывать, что кто-то должен оплачивать это обещание или придется найти, за чей счет оно будет выполнено", — сказал Тынис ERR.

По его словам, это значит, что каждому работающему человеку каждый месяц нужно будет облегчать свой кошелек, как минимум, на 60 евро. Он подчеркнул, что речь идет не о плане нынешней коалиции, поскольку это выходит за рамки коалиционного соглашения. К тому же такое повышение пенсий могло бы вывести из равновесия нынешний бюджет.