Министр финансов: повышение пенсий Центристской партией стоило бы каждому как минимум 60 евро в месяц

Министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) считает экстренный план повышения пенсии Центристской партии нереалистичным и говорит, что для этого понадобится 60 евро в месяц из кармана каждого, передает Postimees.
"Видно, что выборы приближаются. Мы имеем дело с замечательным, но очень дорогим предвыборным обещанием. Это стоит предположительно 500 миллионов евро. Здесь стоит учитывать, что кто-то должен оплачивать это обещание или придется найти, за чей счет оно будет выполнено", — сказал Тынис ERR.
По его словам, это значит, что каждому работающему человеку каждый месяц нужно будет облегчать свой кошелек, как минимум, на 60 евро. Он подчеркнул, что речь идет не о плане нынешней коалиции, поскольку это выходит за рамки коалиционного соглашения. К тому же такое повышение пенсий могло бы вывести из равновесия нынешний бюджет.
Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал на прошлой неделе газете Lääne elu, что пенсии в 2019 или 2020 году могли бы вырасти на 100 евро в месяц.