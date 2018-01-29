МИД Эстонии настаивает на исключении страны из списка офшоров на Украине

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лийза Тоотс, отметив, что, хотя по словам премьер-министра Украины, соответствующее постановление украинского правительства о включении Эстонии в список офшоров касается только украинских резидентов, к сожалению, практика в отношении эстонских предприятий это не подтверждает. Она добавила, что МИД продолжает работу по исключению Эстонии из этого списка.

«На прошлой неделе нам удалось, посредством своих контактов на высоком уровне для решения всех неотложных проблем наших предприятий: Банк Украины направил банкам письмо, в соотвествии с которым сделки с Эстонией не следует рассматривать как источник особого риска и от участников сделок не следует требовать в большом количестве документы о получателях прибыли, как это происходит, когда речь идет о настоящих офшорах», - добавила Тоотс.

«Встречи премьер-министра Ратаса состоялись на прошлой неделе в четверг-пятницу, в их ходе мы получили от украинской стороны подтверждение, что они работают над решением проблемы. Кроме того, продолжаются контакты между министерствами финансов двух стран по решению проблемы», - сказала Тоотс.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, перечень офшорных территорий касается только резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, сообщило в понедельник украинское информагентство УНИАН.

Украина включила Эстонию в перечень стран, в которых ставка не распределенной прибыли составляет 0 процентов, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине сказал Гройсман Юри Ратасу в разговоре по телефону.

Глава украинского правительства подчеркнул, что целью данного документа является предотвращение как размыванию налоговой базы, так и выведению прибыли из-под налогообложения.

Премьер-министр Украины отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует во всем мире.

Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий. Во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января 2018 года украинский регулятор направил в банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в минувший четверг как в телефонном разговоре с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом, так и во время личной встречи в Давосе с министром финансов Украины Александром Данилюком потребовал незамедлительного исключения страны из списка офшорных зон.

По словам премьера, и Гройсман, и Данилюк пообещали заняться этой темой и министр финансов пообещал найти решение проблемы. «Почему Эстония оказалась в этом списке? Министр финансов Украины обосновал это тем, что его страна ввела новую налоговую систему. Он признал, что это было сделано, может быть, слишком поспешно, что при составлении списка оффшоров все данные о включаемых туда странах недостаточно были продуманы. Данилюк обещал рассмотреть эту тему не позднее предстоящего понедельника, как только вернется из Давоса в Киев», - отметил Юри Ратас в интервью порталу новостей ERR на прошлой неделе.

«Об этой ситуации мы узнали в начале года и представители Эстонии связывались с властями Украины, пытаясь решить вопрос. Эстония и Украина как члены ОЭСР договорились обмениваться информацией налогового и финансового характера. По этой причине Украина при возникновении вопросов, касающихся налоговой системы, связаться с нами и четко обговорить все недоразумения», - продолжил премьер-министр.

«Ни одна другая страна мира не рассматривает Эстонию как офшор. Эстония - член ОЭСР и ЕС. Наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе и законодательству Украины», - добавил Ратас.

27 декабря 2017 года правительство Украины включило 22 новых стран, в том числе Эстонию и Латвию, в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).

Эстония заявила, что правительство Украины ошибочно истолковало закон о подоходном налоге Эстонии и что Эстония не должна находиться в этом списке.