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  • ДТП в Валга: автомобиль врезался в ограждение

ДТП в Валга: автомобиль врезался в ограждение

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ФОТО: Jüri Rüsülainen/Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, около 23 часов, в полицию сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Валга, на улице Вабадузе, передает Lõuna-Eesti Postimees.

ФОТО: Jüri Rüsülainen/Lõuna-Eesti Postimees

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz пытался пересечь перекресток на слишком высокой скорости, не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и съехал с дороги на ограждения", — уточнила пресс-секретарь полиции Рагне Кеиск.

Полиция установила, что находившаяся за рулем женщина 32 лет была трезвой и у нее есть водительские права, шины ее траноспортного средства отвечали правилам. Люди не пострадали.

"Поскольку дорожным ограждениям был нанесен вред, полиция направила находившуюся за рулем женщину к чиновникам Валгаской волостной управы для возмещения ущерба", — добавила Кеиск.

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