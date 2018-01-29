ДТП в Валга: автомобиль врезался в ограждение

ФОТО: Jüri Rüsülainen/Lõuna-Eesti Postimees

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz пытался пересечь перекресток на слишком высокой скорости, не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и съехал с дороги на ограждения", — уточнила пресс-секретарь полиции Рагне Кеиск.

Полиция установила, что находившаяся за рулем женщина 32 лет была трезвой и у нее есть водительские права, шины ее траноспортного средства отвечали правилам. Люди не пострадали.