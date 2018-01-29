понедельник, 29 января 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В следующем году компания TS Laevad хочет получить шестой паром

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Паром Regula. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Государственное предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт) считает, что на линии Сааремаа летом необходим дополнительный паром, поэтому дочерняя компания TS Laevad, которая занимается паромным сообщением с островами, со следующего года намерено использовать еще одно - шестое по счету - судно.

Сейчас в распоряжении TS Laevad пять паромов, один из которых - Regula - это запасное судно. Ближайшим летом уже планируется использовать Regula как дополнительный паром на линии Сааремаа, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".

Однако заключенный с государством договор предусматривает, что в то же время у TS Laevad должен быть запасной паром, поэтому ищется на летнее время еще один паром.

По поводу фрахтования временного запасного парома Tallinna Sadam ведет сейчас переговоры, поэтому название судна пока не будет предано гластности. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ