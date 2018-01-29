В следующем году компания TS Laevad хочет получить шестой паром

Сейчас в распоряжении TS Laevad пять паромов, один из которых - Regula - это запасное судно. Ближайшим летом уже планируется использовать Regula как дополнительный паром на линии Сааремаа, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".

Однако заключенный с государством договор предусматривает, что в то же время у TS Laevad должен быть запасной паром, поэтому ищется на летнее время еще один паром.