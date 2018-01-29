В следующем году компания TS Laevad хочет получить шестой паром

Государственное предприятие Tallinna Sadam (Таллиннский порт) считает, что на линии Сааремаа летом необходим дополнительный паром, поэтому дочерняя компания TS Laevad, которая занимается паромным сообщением с островами, со следующего года намерено использовать еще одно - шестое по счету - судно.
Сейчас в распоряжении TS Laevad пять паромов, один из которых - Regula - это запасное судно. Ближайшим летом уже планируется использовать Regula как дополнительный паром на линии Сааремаа, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".
Однако заключенный с государством договор предусматривает, что в то же время у TS Laevad должен быть запасной паром, поэтому ищется на летнее время еще один паром.
По поводу фрахтования временного запасного парома Tallinna Sadam ведет сейчас переговоры, поэтому название судна пока не будет предано гластности.