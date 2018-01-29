Российский истребитель пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США

Собеседники CNN сообщили, что, по данным американских пилотов, истребитель ВКС РФ в понедельник прошел в пяти футах (полутора метрах) от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию, отмечают источники телеканала.

В сообщении не указывается, какой модели был самолет, принадлежавший ВКС России.

Между тем, западные авиационные ресурсы указывают модель американского самолета - EP-3E Aries II, он разработан на базе патрульного противолодочного самолета P-3 Orion.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник совершил длительный разведывательный полет у российских границ на Черном море.