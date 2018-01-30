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Видео: две российские школьницы привлечены к административной ответственности за осквернение Вечного огня

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Вечный огонь. Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

В Краснодарском крае сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух 16-летних школьниц, которые на видео, распространенном в интернете, осквернили Вечный огонь в Абинске. Девушки танцевали вокруг мемориала, делали снимки и плевали в огонь, передает newsru со ссылкой на РИА "Новости".

"По факту осквернения мемориала "Вечный огонь" в парке 30-летия Победы города Абинска двумя местными жительницами сотрудники полиции провели проверку. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались учащиеся 10-го класса", - сообщили в пресс-службе местного ГУМВД.

Полицейские уже провели с девушками профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, полицейские побеседовали и с родителями школьниц, в отношении которых также были составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

В пресс-службе ГУМВД Краснодарского края в разговоре с агентством добавили, что в ближайшее время в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на учет в отдел полиции.

Портал "Новая Кубань" тем временем уточняет, что провинившиеся девушки учатся в школе N1 города Абинска. При этом в учебном заведении корреспонденту издания не смогли оперативно прокомментировать инцидент, ссылаясь на то, что директор отсутствует на месте.

Местные власти тем временем осудили поведение школьниц. "Как гражданин России я считаю, что такое поведение старшеклассниц - антиобщественный поступок. Внуки и правнуки солдат, победивших в Великой Отечественной войне, не должны себя так вести. В то же время могу сказать, что обе девочки только начали жизнь. С ними проведена профилактическая беседа. Мы пытаемся разобраться в ситуации, в том числе почему это произошло", - приводит слова главы Абинского района Петра Мироненко "Российская газета".

Инцидент, по информации СМИ, произошел несколько дней назад в муниципальном парке имени 30-летия Победы в Абинске и был снят камерами уличного видеонаблюдения. Затем запись попала в интернет и вызвала большой общественный резонанс.

Известны и другие инциденты, связанные с осквернением мемориалов с Вечным огнем. Так, осенью 2014 года пьяная женщина "от скуки" спалила венок у Вечного огня на Аллее воинской славы в поселке Пятиморск в Волгоградской области. В апреле 2016 года в Белгороде приезжего сибиряка приговорили к трем годам колонии за то, что он справил нужду на Вечный огонь.

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