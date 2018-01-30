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  • В Кохтла-Ярве через два года появится современный спортивный комплекс

В Кохтла-Ярве через два года появится современный спортивный комплекс

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Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

В Кохтла-Ярве представили проект современного спортивного комплекса, который должен появиться в городе через два года. Нового бассейна, зала для игровых видов спорта и теннисного холла городские спортивные клубы ждут уже почти четверть века, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сейчас тренировки проходят в спортивном центре, который был возведен в 50-х годах прошлого столетия.

"И могу сказать, что ждем мы бассейн уже 24 года. Новый бассейн, где можно проводить ответственные соревнования - чемпионаты Эстонии, Северных стран", - рассказал тренер плавательного клуба "Актив" Сергей Михайлов.

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