В Кохтла-Ярве через два года появится современный спортивный комплекс

В Кохтла-Ярве представили проект современного спортивного комплекса, который должен появиться в городе через два года. Нового бассейна, зала для игровых видов спорта и теннисного холла городские спортивные клубы ждут уже почти четверть века, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".