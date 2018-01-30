В Кохтла-Ярве через два года появится современный спортивный комплекс
29 января 2018 г., 22:08
В Кохтла-Ярве представили проект современного спортивного комплекса, который должен появиться в городе через два года. Нового бассейна, зала для игровых видов спорта и теннисного холла городские спортивные клубы ждут уже почти четверть века, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Сейчас тренировки проходят в спортивном центре, который был возведен в 50-х годах прошлого столетия.
"И могу сказать, что ждем мы бассейн уже 24 года. Новый бассейн, где можно проводить ответственные соревнования - чемпионаты Эстонии, Северных стран", - рассказал тренер плавательного клуба "Актив" Сергей Михайлов.