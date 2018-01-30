Суд за закрытыми дверями обсудит состояние здоровья Сависаара и его дальнейшее участие в процессе

Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что на заседание за закрытыми дверями приглашены лечащий врач Сависаара Пеэп Пыддер, который ранее утверждал, что сейчас Сависаар госпитализирован в Йыгеваской больнице и должен оставаться под присмотром врачей еще долгое время.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс во вторник, скорее всего, подаст ходатайство о новой медицинской экспертизе своего подзащитного. На основании результатов экспертизы можно будет решать вопрос о выделении обсуждения обвинительных эпизодов в отношении Сависаара в отдельное делопроизводство.

Эдгар Сависаар по состоянию здоровья во вторник может не явиться в суд

По словам лечащего Сависаара врача Пеэпа Пыддера, состояние здоровья помещенного в Йыгеваскую больницу Сависаара настолько плохое, что участие в судебном заседании может окончиться для него серьезными последствиями. По словам доктора, главной проблемой злдоровья Сависаара является очень высокий уровень сахара в крови.

В середине января Сависаар и сам писал в социальных сетях о своих обострившихся недугах.

Назначенный на 12 декабря 2017 года процесс по делу обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, который должен был возобновиться после двухмесячного перерыва, также был отложен из-за болезни Сависаара, и суд следующие заседания назначил на 23 и 24 января 2018 года, которые также не состоялись.

На запланированном на середину декабря заседании суда планировалось заслушать шестерых свидетелей, в том числе двое должны были давать показания по видеомосту из Испании, предполагалось также рассмотреть письменные улики. Тем самым обвинение завершило бы представлять свои доказательства, и суд перешел бы к рассмотрению представленных защитой доказательств.

Судебный процесс по обвинению Сависаара в коррупции начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года с того, что подсудимые заявили, что предъявленное им обвинение понятно, но себя виновными они не признают. Лишь бывший министр Виллу Рейльян признал себя виновным и рассматриваемый им эпизод суд выделил в отдельное делопроизводство по соглашению сторон.

К этому времени суд успел заслушать показания ряды вызванных прокуратурой свидетелей, в том числе предпринимателя в сфере рекламы Пааво Петтая, бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера, депутата Рийгикогу Сирет Котка и исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса. Показания также дали многие подчиненные бизнесмена Александра Кофкина и сотрудники Таллиннской горуправы.

Из числа обвиняемых свои показания дали Рейльян и бывший городской чиновник Прийт Кутсер. Последний рассчитывал, что его дело будет завершено в соответствии с принципами оппортунитета, но Госпрокуратура не согласилась пойти на этот шаг.

Суд успел также прослушать аудиозаписи, сделанные в ходе следственной деятельности и исследовать письменные доказательства. Суд также не согласился с ходатайством защитников завершить дела в отношении их подзащитных в связи с тем, что прошло разумное время их рассмотрения.