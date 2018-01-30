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  • В Кохтла-Ярве пожилая женщина попала под машину

В Кохтла-Ярве пожилая женщина попала под машину

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Скорая помощь.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В понедельник, 29 января, около 12.10 в Кохтла-Ярве произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у дома номер 1 по улице Кескаллеэ, где переходившую дорогу 79-летнюю женщину сбил легковой автомобиль Volkswagen Sharan, за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

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