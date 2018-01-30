В Кохтла-Ярве пожилая женщина попала под машину
30 января 2018 г., 7:17
В понедельник, 29 января, около 12.10 в Кохтла-Ярве произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у дома номер 1 по улице Кескаллеэ, где переходившую дорогу 79-летнюю женщину сбил легковой автомобиль Volkswagen Sharan, за рулем которого находилась 40-летняя женщина.
Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Обстоятельства аварии уточняются.